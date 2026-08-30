Apple po përgatit syzet e para inteligjente me AI – ja çfarë pritet të sjellin
Apple pritet të hyjë në tregun e syzeve inteligjente me një produkt krejt të ri që mund të prezantohet gjatë vitit 2027. Ndryshe nga syzet e realitetit të shtuar, pajisja e re do të fokusohet te inteligjenca artificiale, kamerat dhe komandat zanore, pa ekran të integruar.
Syzet pritet të sjellin një version të Siri-t të integruar në botën reale, duke i lejuar përdoruesit t’i drejtojë pyetje asistentit virtual për atë që sheh përpara tij.
Përmes kamerave, Siri mund të jetë në gjendje të identifikojë objekte, të japë informacione rreth ambientit, të përkthejë tabela dhe shenja, si dhe të ndihmojë përdoruesin të kujtojë diçka që ka parë.
Një tjetër funksion i mundshëm është që përdoruesi t’i kërkojë Siri-t të ruajë një informacion ose imazh dhe t’ia rikujtojë më vonë, transmeton Telegrafi.
Syzet do të kenë gjithashtu altoparlantë të integruar, duke funksionuar në një farë mënyre si kufje open-ear për muzikë, telefonata dhe përmbajtje audio.
Por Apple mund të marrë një qasje më konservatore ndaj kamerave. Sipas raportimeve, kompania po shqyrton mundësinë që ato të mos përdoren për fotografi dhe video në mënyrën tradicionale, pikërisht për shkak të shqetësimeve për privatësinë që kanë shoqëruar syzet inteligjente të Meta Platforms.
Katër stile në zhvillim
Ndryshe nga Meta, Apple nuk pritet të bashkëpunojë me një prodhues ekzistues të syzeve. Kompania thuhet se po zhvillon vetë dizajnin dhe po teston disa forma.
Mes tyre përmenden një kornizë e madhe drejtkëndore, e ngjashme me Wayfarer, një version më i hollë drejtkëndor, si dhe modele me forma ovale ose rrethore.
Syzet pritet të prodhohen nga acetati, një material më rezistent dhe më premium se plastika, ndërsa ngjyrat e mundshme përfshijnë të zezën, blunë e errët dhe kafen e çelët.
Apple po mendon edhe për shëndetin
Në gjeneratat e ardhshme, Apple mund t’i shndërrojë syzet në një pajisje të mirëfilltë për monitorimin e shëndetit.
Raportimet flasin për mundësinë e integrimit të sensorëve për matjen e rrahjeve të zemrës, ndërsa softueri mund të lidhet me funksione të ngjashme me ato që gjenden në Apple Watch.
Megjithatë, këto funksione nuk pritet të jenë pjesë e versionit të parë.
Prezantimi mund të vijë në WWDC 2027
Sipas raportimeve të fundit, Apple mund t’i prezantojë syzet gjatë WWDC 2027, në mënyrë që zhvilluesit të kenë kohë të përgatisin aplikacionet dhe shërbimet për pajisjen.
Lansimi komercial pritet më vonë gjatë vitit, potencialisht në vjeshtë.
Nëse këto plane realizohen, Apple do të hyjë në një treg që tashmë po rritet me shpejtësi, por me një qasje dukshëm të ndryshme: më pak realitet i shtuar dhe më shumë inteligjencë artificiale që ndërvepron drejtpërdrejt me botën përreth përdoruesit. /Telegrafi/