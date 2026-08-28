Apple triumfon tregun e telefonave, iPhone 17 kryeson shitjet globale
iPhone 17 ka dalë telefoni më i shitur në botë gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026, pavarësisht se tregu global i telefonave u tkurr me 11%.
Sipas Counterpoint Research, Apple zuri tre vendet e para, me iPhone 17 Pro Max në vendin e dytë dhe iPhone 17 Pro në të tretin.
Edhe iPhone 17e ka ndihmuar në forcimin e pozitës së kompanisë.
Shitjet e Apple u rritën me 5% krahasuar me një vit më parë, me rritje të fortë në Indi, Japoni, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, si dhe në Korenë e Jugut.
Ndërkohë, Samsung Galaxy S26 Ultra u rendit si telefoni Android më i shitur në botë. Në total, Apple dhe Samsung kontrolluan 26% të dërgesave globale të telefonave gjatë tremujorit.
Të dhënat tregojnë se dy gjigantët po forcojnë gjithnjë e më shumë dominimin e tyre në treg, ndërsa prodhuesit më të vegjël përballen me rritjen e kostove të komponentëve.