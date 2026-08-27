Garmin lançon Fenix 9 dhe Fenix 9 Pro me jetëgjatësi baterie deri në 57 ditë
Garmin ka prezantuar gjeneratën e re të orëve të saj premium sportive, Fenix 9 dhe Fenix 9 Pro, duke sjellë një kombinim të performancës së lartë, materialeve më të avancuara dhe autonomisë së jashtëzakonshme të baterisë.
Modeli Fenix 9 vjen me kasë prej polimeri të përforcuar me fibra dhe kapak të pasmë prej titani, ndërsa ekrani është dy herë më i ndritshëm se gjenerata e mëparshme dhe mbrohet nga kristali safir. Ora është rezistente ndaj ujit deri në 40 metra dhe ka butona të izoluar për përdorim edhe në kushte të vështira.
Garmin ka përmirësuar gjithashtu performancën e brendshme. Fenix 9 ka 50% më shumë RAM, 64 GB hapësirë ruajtëse dhe një motor të ri hartash që mundëson lëvizje rreth 30% më të shpejtë në harta, transmeton Telegrafi.
Ora ofrohet në madhësitë 43, 47 dhe 51 mm dhe sjell funksionin e ri Garmin Epic, i cili bashkon aktivitetet e regjistruara gjatë ditëve, javëve apo muajve për të krijuar një pasqyrë të detajuar të performancës, shëndetit dhe progresit të përdoruesit.
Ndërkohë, Fenix 9 Pro e çon edhe më tej paketën. Modeli më i avancuar ka një kasë tërësisht prej titani, ekran AMOLED me ndriçim maksimal prej 3,000 nitësh dhe, në versionin 51 mm, ekran 1.5-inç.
Disa versione Pro ofrojnë gjithashtu karikim solar, duke e çuar autonominë deri në 57 ditë, ndërsa modelet standarde arrijnë deri në 29 ditë dhe Fenix 9 Pro deri në 31 ditë në modalitetin e orës inteligjente.
Një tjetër risi është lidhja inReach, e disponueshme në modele të caktuara Pro. Ajo mundëson funksione si LiveTrack përmes LTE, Garmin Locate, parashikime të motit dhe, në raste emergjente, komunikim me qendrën e asistencës Garmin Response, e cila funksionon 24 orë në ditë.
Garmin ka zgjeruar gjithashtu funksionet për vozitje me kajak/kanotazh indoor, rucking dhe monitorimin e qëndrueshmërisë fizike, duke shtuar zona dhe grafikë të rinj për të kuptuar më mirë nivelin e energjisë gjatë aktivitetit.
Çmimi nis nga 999.99 dollarë për Fenix 9, ndërsa Fenix 9 Pro nis nga 1,099.99 dollarë. Me autonominë deri në 57 ditë, materialet premium dhe funksionet e avancuara të sigurisë, Garmin synon ta pozicionojë Fenix 9 Pro si një nga orët sportive më të kompletuara në treg. /Telegrafi/