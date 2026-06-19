Apple ndryshon funksionin “Hide My Email”
Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë “Hide My Email” (Fshehe email tim), i cili mund t’ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime të emailit.
Aktualisht, funksioni “Hide My Email”, pjesë e shërbimit iCloud+, gjeneron adresa emaili që përdorin domenin @icloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë.
Megjithatë, Apple ka njoftuar se gjatë muajve të ardhshëm të gjitha adresat e krijuara përmes “Hide My Email” dhe “Sign in with Apple” do të kalojnë në domenin e ri @private.icloud.com.
Kjo do t’u mundësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit të identifikojnë shumë më lehtë adresat anonime dhe, nëse dëshirojnë, t’i bllokojnë ato gjatë regjistrimit të përdoruesve.
Ekspertët e privatësisë paralajmërojnë se ky ndryshim mund të zvogëlojë efektivitetin e funksionit, pasi shërbimet online do të kenë një mënyrë të qartë për të filtruar ose refuzuar adresat e krijuara për mbrojtjen e identitetit.
Edhe në komunitetet online, shumë përdorues kanë shprehur shqetësim se disa platforma mund të fillojnë të ndalojnë regjistrimet me adresat @private.icloud.com.
Apple ka bërë të ditur se adresat ekzistuese do të vazhdojnë të funksionojnë normalisht dhe se mesazhet do të ridrejtohen pa ndërprerje. Përdoruesit nuk do të kenë nevojë të ndërmarrin ndonjë veprim për kalimin në sistemin e ri.
Funksioni “Hide My Email” është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit. /Telegrafi/