Apple kompania më e vlefshme në botë, lë pas Nvidia
Apple rifitoi titullin e kompanisë më të vlefshme në botë, duke tejkaluar Nvidia-n.
Aksionet e Nvidia ranë deri në 4%, ndërsa shqetësimet në lidhje me vlerësimin e aksioneve të Al përndoqën tregun, duke i dhënë kompanisë një vlerësim prej rreth 4.8 trilionë dollarësh (4.2 trilionë euro), pak më poshtë se 4.9 trilionë dollarët (4.3 trilionë euro) të Apple.
Kompania më vonë i rikuperoi humbjet, me Apple dhe Nvidia që tregtonin kokë më kokë për vendin e parë.
Aksionet e Nvidia-s janë rritur me më shumë se 1,200% që nga janari i vitit 2023, duke u ngjitur nga një shifër e rregulluar prej 14.86 dollarësh (13.00 euro) në rreth 205 dollarë (179.30 euro) deri në mesin e korrikut 2026.
Nvidia u bë kompania më e vlefshme në botë në vitin 2025, e nxitur nga bumi i Al i shkaktuar nga lansimi i ChatGPT në nëntor 2022.
Të projektuara fillimisht për videolojëra, njësitë e përpunimit grafik (GPU) të Nvidia-s janë bërë hardueri kryesor i përdorur në qendrat e të dhënave të Al për të trajnuar modele të mëdha gjuhësore të zhvilluara nga kompani të tilla si OpenAI, Anthropic dhe Google.
Megjithatë, në javët e fundit, analistët kanë filluar të vënë në pikëpyetje nëse investimet masive në çipat dhe softuerët e Nvidia-s do të japin fryte ndërsa produktet e reja të Al do të dalin në treg. /Telegrafi/