Aplikacioni i ri i Samsungut shëron përkohësisht të përzierat nga lëvizja përmes kufjeve
Samsung ka lansuar një aplikacion të ri Android që mund të funksionojë me Galaxy Buds4 Pro për t'ju çliruar përkohësisht nga të përzierat e lëvizjes.
Ideja vjen nga një studim japonez i kryer në Universitetin e Nagoyas, ku studiuesit zbuluan se dëgjimi i një vale sinusoidale 100Hz në 75-85dB për disa minuta mund ta lehtësojë përkohësisht të përzierat e lëvizjes duke përmirësuar ekuilibrin, transmeton Telegrafi.
Kjo është pikërisht ajo që bën aplikacioni Hearapy i Samsung. Mund ta shkarkoni nga Play Store, dhe ndërsa kompania thotë se duhet ta përdorni me Galaxy Buds4 Pro, nuk ka asgjë që ju ndalon të përpiqeni ta përdorni edhe me kufje të tjera - ose edhe me kufje.
Sigurisht, kilometrazhi juaj mund të ndryshojë në varësi të asaj që po dëgjoni.
Aplikacioni luan një valë sinusoidale precize 100Hz që duhet të stimulojë sistemin e ekuilibrit në veshin tuaj të brendshëm, ashtu siç përshkruhet nga studiuesit japonezë të lartpërmendur.
Dëgjimi i tij për një minutë mund t'ju çlirojë përkohësisht nga të përzierat e lëvizjes deri në dy orë. Duhet ta rrisni volumin në një pikë ku është i lartë, por jo në mënyrë të pakëndshme. Natyrisht, mund ta përsërisni dëgjimin e tonit sipas nevojës. /Telegrafi/