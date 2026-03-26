Anulohet konkursi për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Gjyqësor në RMV, kandidati ka dhënë deklaratë të rrejshme
Pasi u anulua konkursi për zgjedhjen e anëtarit të ri të Komisionit Kundër Korrupsionit, u anulua edhe konkursi për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor për herë të dytë për shkak se njëri nga kandidatët dyshohet se ka dhënë deklaratë të rreme dhe për këtë iu dërgua njoftim Kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi, konfirmoi për “Sllboden Peçat” Kryetari i Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime, Gjorgjija Sajkoski.
Siç informon Kuvendi, njëri nga dy kandidatët, Sejfula Osmani, dyshohet se ka dhënë deklaratë të rreme, përkatësisht nuk ka thënë se është shkarkuar nga detyra gjatë kohës që ka qenë gjyqtar në Gjykatën Themelore të Gostivarit.
Ky vendim u shpall në seancën e djeshme të Komisionit. Në regjistrimin e publikuar, Sajkoski dëgjohet duke thënë se shpallja për zgjedhjen e një anëtari të KSHPK-së është anuluar sepse Komisioni nuk ka përcaktuar një listë renditjeje të kandidatëve dhe se shpallja për anëtar të Këshillit Gjyqësor po tërhiqet gjithashtu.
"Komisioni për Zgjedhjet dhe Emërimet po tërheq raportin material mbi procedurën e zhvilluar për shpalljen për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur nga Kuvendi dhe listën e propozuar të kandidatëve që Komisioni e përcaktoi në seancën e 5 marsit 2026", tha Sajkoski para Komisionit pa asnjë shpjegim dhe pa marrë fjalën asnjë anëtar i Komisionit.