Angelina Jolie i dha goditjen finale “fustanit të zhveshur”: Eleganca që sfidon trendët
Në premierën e filmit francez “Coutures” në Paris, ajo u shfaq me një krijim argjendi transparent që ndjek në mënyrë perfekte trendin aktual të të ashtuquajturve “fustane të zhveshur”, duke ruajtur njëkohësisht firmën e saj të njohur të sofistikimit
Diva hollivudiane shëtiti në tapetin e kuq me një paraqitje që brenda sekondash u bë tema kryesore e kronikave të modës. Premiera e filmit “Coutures” të regjisores Alice Winocour ishte skena ideale për një moment mode që dukej sikur kishte dalë drejtpërdrejt nga një skenar. Jolie në film mishëron një ikonë mode, jeta e së cilës përmbyset gjatë krijimit të koleksionit të saj të fundit, ndërsa produksioni e përshkruan rolin me fjalët: “Angelina Jolie interpreton një ikonë mode, bota e së cilës shembet ndërsa gjenialiteti i saj krijues ndërthuret me demonët e brendshëm.”
Fustani që tërheq shikimet
Pikërisht këtë ndërthurje të glamurit dhe dramës, aktorja e famshme e përcolli edhe përmes stilit të saj. Fustani që ajo zgjodhi është një shembull ideal i trendit të “fustaneve të zhveshur”, i cili prej disa sezonesh dominon tapetet e kuq. Bëhet fjalë për një krijim të gjatë, thuajse transparent, të realizuar nga një material i hollë rrjetë, i pasur me qëndisje argjendi, perla dhe aplikacione vezulluese, transmeton Telegrafi.
Prerja e fustanit ndjek linjën e trupit, duke zbuluar lëkurën në mënyrë diskrete, por të matur dhe të rafinuar. Panelet transparente janë vendosur strategjikisht në mënyrë që pamja të mbetet elegante dhe jo provokuese, ndërsa detajet me thekë në buzë i japin dozën e lojërave vizuale dhe lëvizjes. Pikërisht ky ekuilibër mes guximit dhe klasit e bën trendin e fustaneve të zhveshur kaq tërheqës dhe Jolie e përçoi atë në mënyrë të përsosur.
Ajo e kombinoi krijimin me taka klasike të zeza dhe bizhuteri të thjeshta, duke lejuar që fustani të ishte protagonist absolut. Flokët e stiluar në valë të buta dhe grimi natyral theksuan më tej përshtypjen e një glamuri të fuqishëm, por jo të tepruar.
Si “fustanet e zhveshur” po pushtojnë tapetin e kuq
Trendi i fustaneve të zhveshur prej disa vitesh nuk po largohet nga radarët e modës. Nga pasarelat e stilistëve deri te premierat më të rëndësishme botërore, krijimet transparente dhe gjysmë-transparente janë bërë simbol i elegancës moderne të mbrëmjes. Me këtë paraqitje, Jolie tregoi se si një trend kaq sfidues mund të mbahet me masë dhe stil.
Kombinimi i saj u përshtat në mënyrë të përkryer edhe me tematikën e filmit, i cili eksploron anën më të errët të industrisë së modës. Vetë aktorja deklaroi së fundmi: “Është një histori që flet për çmimin e krijimtarisë dhe presionet që vijnë me suksesin.” Fustani që ajo zgjodhi dukej si një reflektim vizual i kësaj ideje, i bukur nga jashtë, paksa i brishtë dhe jashtëzakonisht i fuqishëm.
/Telegrafi/