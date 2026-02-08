Anëtari i ri i Këshillit Gjyqësor do të zgjidhet sipas ligjit të ri, do ta intervistojnë organizatat joqeveritare
Për herë të parë do të zgjidhet një anëtar i Këshillit Gjyqësor i cili publikisht, në mënyrë të ngjashme si kandidatët për anëtarë të Komisionit për Diskriminim, do të prezantohet para komisionit parlamentar. Këtë e parashikon ligji i ri për Këshillin Gjyqësor, i cili u miratua disa ditë para Vitit të Ri 2026.
Në shpalljen e publikuar në Gazetën Zyrtare para disa ditësh kërkohet një anëtar nga radhët e profesorëve universitarë të drejtësisë, avokatëve, ish-gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të gjykatave ndërkombëtare dhe juristëve të tjerë të shquar.
Ka disa kushte që kandidatët duhet t’i plotësojnë, të cilat janë të përcaktuara me ligjin e ri.
Të jetë jurist i diplomuar me të paktën 15 vjet përvojë pune dhe me provim të jurisprudencës, ose profesor universitar i drejtësisë me të paktën shtatë vjet përvojë pune; të jetë dëshmuar me punë shkencore për çështje të gjyqësorit; të jetë dëshmuar me veprimtari publike në mbrojtje të sundimit të ligjit, pavarësisë së gjyqësorit dhe të drejtave të njeriut; të gëzojë reputacion për ushtrimin e funksionit, për çka duhet të paraqesë të paktën tre rekomandime nga profesorë universitarë të drejtësisë, avokatë, gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese ose të gjykatave ndërkombëtare, thuhet në shpallje.
Për anëtar të Këshillit nuk mund të kandidojë një gjyqtar ose prokuror aktual, as dikush që është shkarkuar nga këto funksione, si dhe as deputet që ka ushtruar këtë funksion në katër vitet e fundit, anëtar i Qeverisë apo funksionar partiak.
Ndërkohë, krahas shpalljes, Kuvendi ka publikuar edhe thirrje për zgjedhjen e anëtarëve të grupit punues që do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve. Thirrja është drejtuar Shoqatës së Gjyqtarëve, Odës së Avokatëve dhe sektorit civil nga fusha e sundimit të ligjit dhe gjyqësorit.
Nga këto institucione do të zgjidhet nga një përfaqësues në grupin punues që do ta formojë Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve.
Përndryshe, më 11 dhjetor Kuvendi nuk e priti ligjin e ri dhe me shpallje sipas ligjit të vjetër e propozoi Selim Ademin për anëtar të Këshillit Gjyqësor. Ky ishte propozim i partnerit qeveritar të koalicionit VLEN, i cili vinte nga pozita e këshilltarit për kundërvajtje në policinë e Tetovës. Por pas reagimeve në opinion, propozimi nuk u vu në votim.
Ligjin e ri Kuvendi e miratoi në fund të vitit dhe ndryshimi kyç ishte se përcaktoi më saktë kriteret se kush mund të jetë “jurist i shquar” dhe vendosi debat të detyrueshëm publik gjatë zgjedhjes së anëtarëve që nuk janë nga radhët e gjyqtarëve. Gjithashtu u vendos transparencë edhe gjatë shkarkimit të kryetarit të Këshillit.