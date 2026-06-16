Andonovski: Maqedonia po fiton qendrën e parë për inteligjencë artificiale
Stefan Andonovski, Ministri i Transformimit Dixhital, njoftoi se Maqedonia po merr qendrën e parë të inteligjencës artificiale "Vezilka", e cila do të promovohet javën e ardhshme.
Qendra do të luajë një rol kyç në zhvillimin e një modeli gjuhësor maqedonase dhe në krijimin e një baze dixhitale vendase që do të mundësojë që gjuha, kultura dhe identiteti maqedonas të përfaqësohen në mënyrë adekuate në teknologjitë moderne.
"Vezilka" është një projekt që synon dixhitalizimin e korpusit të gjuhës maqedonase dhe zhvillimin e një modeli gjuhësor në shkallë të gjerë që mund të përdoret nga institucionet, akademia, kompanitë dhe qytetarët. Qëllimi është të zvogëlohet varësia nga mjetet e huaja që shpesh nuk e njohin me saktësi kontekstin gjuhësor, historik dhe kulturor maqedonas", tha Andonosvski në "Telma".
Andonovski theksoi se ky projekt po hedh themelet për krijimin e zgjidhjeve vendase bazuar në inteligjencën artificiale, të cilat do t'i shërbejnë interesit publik, arsimit, shkencës, energjisë, ekonomisë dhe transformimit dixhital të vendit.