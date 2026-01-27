Andonovski: Deri në fund të vitit pres 20 deri në 30 shërbime të reja elektronike
Njëzet deri në tridhjetë shërbime të reja elektronike, pret ministri për Transformim Digjital, Stefan Andonovski deri në fund të vitit. Duke folur për rritjen e numrit të shërbimeve elektronike, si dhe digjitalizimin në përgjithësi, në një intervistë për TV Alfa, Andonovski theksoi sonte se ekziston mundësia e tejkalimit të këtij numri dhe vuri në dukje se disa nga ato shërbime do të lidhen me çështje që lidhen me FSSHM.
“Për mua FSSH-ja është shumë e rëndësishme, sepse është një nga institucionet kyçe që çdo qytetar mund të ketë nevojë ta përdorë – për vazhdimin e pushimit mjekësor, aktivizimin e tij, ndryshimin e vendit të punës dhe çështje të tjera ku ndryshojnë edhe të siguruarit. Ka shumë aktivitete që qytetarët i përdorin”, theksoi Andonovski, duke shtuar se një numër i madh i shërbimeve elektronike do të vijnë pikërisht nga FSSH-ja.
Ai paralajmëroi gjithashtu rreth 15 shërbime të reja nga Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale, që do të lidhen kryesisht me licenca dhe vërtetime për kompani, e jo drejtpërdrejt për qytetarët. Përveç këtyre 20–30 shërbimeve të planifikuara dhe të financuara nga buxheti, Andonovski pret edhe rreth 30 shërbime të tjera nga një projekt që pritet të nisë këtë pranverë, i mbështetur nga Bashkimi Evropian, konkretisht nga një projekt IPA (komponenta e tretë).
“Pres që viti të përfundojë me shumë më tepër shërbime elektronike. Vitin e kaluar patëm rritje prej 74 për qind të numrit të shërbimeve mujore që u ofrojmë qytetarëve. Në vitin 2024 mesatarja ishte 3.450 shërbime, ndërsa në vitin 2025 mesatarja është 13.450, që tregon një rritje enorme. Numri i përdoruesve është rritur për 62 për qind krahasuar me vitin 2024”, deklaroi Andonovski.
Ai theksoi se qytetarët e kanë pranuar dhe e njohin Portalit Kombëtar për e-shërbime, duke shtuar se aktualisht po punohet në përmirësimin e tij, si në aspektin harduerik ashtu edhe softuerik, me qëllim që të jetë më i shpejtë, më i qasshëm, më i sigurt dhe më i lehtë për përdorim.