Andonovska: ISHP nuk është institucion përgjegjës për kryerjen e analizave të cilësisë dhe sigurisë së ujit
Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Marija Andonovska, e ftuar në emisionin "Tema e Ditës" në Sitel, kushtuar situatës së ujit në Gostivar, deklaroi se ISHP nuk është institucioni përgjegjës për kryerjen e pavarur të monitorimit të rregullt dhe marrjen e mostrave nga secili sistem lokal i furnizimit me ujë.
Sipas saj, detyrimi për monitorim të rregullt kryesisht i takon ndërmarrjeve publike që menaxhojnë sistemet e furnizimit me ujë.
Andonovska shpjegoi se Instituti i Shëndetit Publik dhe qendrat rajonale të shëndetit publik janë subjekte të ndara ligjore me kompetenca të ndryshme.
"Nëse më pyetni nëse, si Institut i Shëndetit Publik, jemi kompetentë për të kryer kontroll, do t'ju them menjëherë: jo. Nuk ka asnjë rregullore, asnjë ligj sipas të cilit jemi të detyruar të kryejmë monitorimin e ujit", tha Andonovska.
Ajo theksoi se ISHP ka laboratorë modernë, pajisje dhe staf profesional, por nuk del me iniciativën e vet për të marrë mostra nga secili sistem furnizimi me ujë.
Testet kryhen kur kërkohet nga një inspektor kompetent ose kompania publike e shërbimeve.
"Ndërmarrjet publike janë të detyruara, ato duhet të kenë një program monitorimi. Ekzistojnë rregullore të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë sipas të cilave ato duhet të kenë një plan monitorimi që duhet ta respektojnë", theksoi Andonovska.