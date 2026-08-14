Një tërmet me magnitudë lokale 2.0 ballë sipas shkallës së Rihterit është regjistruar sot pasdite, në orën 18:08, në rajonin e Ohrit dhe Resnjës.

Sipas të dhënave automatike nga aplikacionet sizmologjike, epiqendra e tërmetit ka qenë në afërsi të fshatit Kuraticë, në verilindje të Ohrit dhe Leskocit, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.

Tërmetet e kësaj magnitude klasifikohen si lëkundje shumë të dobëta dhe zakonisht mund të ndihen vetëm nga personat më të ndjeshëm ose në kushte të qeta, veçanërisht në katet e larta të ndërtesave.

Deri më tani nuk ka raportime për dëme materiale.

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