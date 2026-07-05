Amerikani ha 66 hot dog - shënon rekord për Pavarësinë e vendit
Ka pasur një fitues në konkursin vjetor të ngrënies së hot dogëve më 4 korrik në Coney Island!
Joey Chestnut e ka mbrojtur me sukses titullin e tij, por ai hëngri më pak hot dog se një vit më parë në konkursin e organizuar nga Nathan's Famous, një zinxhir restorantesh të ushqimit të shpejtë.
Megjithatë, ai arriti të hante plot 66 hot dogë - shumë më tepër se Patrick Bertoletti i vendit të dytë (51 hot dogë).
Chestnut tha se vapa e pengoi të arrinte shifrën prej 70.5 hot dogësh të vitit të kaluar dhe të thyente rekordin e tij prej 76 hot dogësh, të vendosur në vitin 2021. /Telegrafi/
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