Amerikanët po largohen nga SHBA në numër rekord
Amerikanët po largohen nga vendi.
Numri i njerëzve që u larguan nga SHBA vitin e kaluar e tejkaloi numrin e njerëzve që hynë në vend - dhe kjo pabarazi nuk është vetëm për shkak të masave të ashpra kundër imigracionit.
Wall Street Journal raporton se një numër rekord qytetarësh amerikanë po largohen nga vendi dhe po shpërngulen jashtë shtetit.
Në total, SHBA-të panë një migrim negativ neto prej 150,000 personash vitin e kaluar.
Numri pritet të rritet në vitin 2026.
Kjo sipas llogaritjeve nga Instituti Brookings, por nuk është një shifër e saktë. Nuk ka shifra zyrtare gjurmuese të numrit të njerëzve që largohen nga vendi çdo vit.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare thotë se vitin e kaluar pati 675,000 deportime dhe 2.2 milionë “vetë-deportime”.
Shumica e tyre, siç mund të pritet, ishin për shkak të masave të ashpra kundër imigracionit. /Telegrafi/