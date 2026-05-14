Amerika heq kufizimin e depozitës prej 15 mijë eurove për tifozët në Botërorë, por dy vende ende kanë ndalesë
Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar se tifozët nga 50 vende do të përjashtohen nga detyrimi për të paguar një depozitë vize prej 15,000 dollarësh, nëse udhëtojnë në SHBA për Kupën e Botës me bileta të vlefshme ndeshjeje.
Pesë nga këto vende, Algjeria, Kepi i Gjelbër, Bregu i Fildishtë, Senegali dhe Tunizia - u kualifikuan për kampionatin, i cili do të organizohet bashkërisht nga SHBA-të, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori.
"Ne po i përjashtojmë tifozët e kualifikuar që kanë blerë bileta për Kupën e Botës nga kërkesat për vizë", tha Ndihmës Sekretarja e Shtetit për Çështjet Konsullore Mora Namdar.
Detyrimi për depozitë i futur vitin e kaluar ishte pjesë e një programi pilot brenda shtrëngimit më të gjerë të imigracionit, me qëllim uljen e zgjatjes së vizave. Depozita do të kthehej në fund të qëndrimit. Lojtarët dhe trajnerët tashmë janë përjashtuar, por tifozët e zakonshëm nuk e kanë pasur këtë përfitim deri më tani, shkruan BBC.
FIFA e mirëpriti vendimin, duke deklaruar se ai tregon bashkëpunim të vazhdueshëm me Shtëpinë e Bardhë për të organizuar një ngjarje globale të suksesshme, rekordthyese dhe të paharrueshme.
Udhëtarët nga Irani dhe Haiti mbeten nën ndalim, megjithëse lojtarët dhe trajnerët nga këto vende janë të përjashtuar për qëllime të Kupës së Botës.
Tifozët nga Bregu i Fildishtë dhe Senegali përballen me kufizime të pjesshme sipas një versioni të zgjeruar të ndalimit të udhëtimit.
Në fund të vitit të kaluar, qeveria amerikane njoftoi se turistëve nga një numër vendesh mund t'u kërkohet të paraqesin një histori pesëvjeçare të përdorimit të mediave sociale si kusht për hyrjen në vend, një politikë që mund të ndikojë te vizitorët e Kupës së Botës.
Organizatat e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar se masa të tilla mund të çojnë në mohim të hyrjes, rrezik arrestimi, zgjerim të kufizimeve të udhëtimit, profilizim dhe rritje të mbikëqyrjes. /Telegrafi/