Ambasadori i Zvicrës në Kosovë me mezash lamtumirës: Faleminderit për partneritetin dhe mbështetjen
Ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jürg Sprecher ka ndarë mesazhin e tij lamtumirës, duke shënuar përfundimin e misionit të tij diplomatik në vend.
Përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve dhe partnerëve të Kosovës, ai shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin dhe përvojën e fituar gjatë shërbimit të tij.
Gjatë mandatit të tij, Ambasadori Sprecher kontribuoi në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës, duke mbështetur bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe duke thelluar lidhjet mes dy vendeve. /Telegrafi/
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