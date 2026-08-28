Ambasadori francez Olivier Guérot përfundon misionin në Kosovë
Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guérot, ka përfunduar misionin e tij diplomatik në vend, pas katër vitesh shërbimi.
Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e Francës në Kosovë, e cila ka vlerësuar kontributin e Guérot në forcimin e marrëdhënieve dhe miqësisë ndërmjet Francës dhe Kosovës.
Përmes një mesazhi të publikuar në Facebook, ambasada franceze e ka falënderuar ambasadorin për përkushtimin e tij gjatë mandatit.
“Pas katër vitesh në Kosovë, Ambasadori i Francës, Olivier Guérot, përfundon misionin e tij diplomatik, një mandat i cili u karakterizua me forcimin e lidhjeve dhe miqësisë ndërmjet Francës dhe Kosovës”, thuhet në njoftim.
Ambasada ka shprehur mirënjohje për punën e tij dhe i ka uruar suksese në angazhimet e ardhshme.
“Faleminderit, zoti Ambasador, për përkushtimin dhe kontributin tuaj gjatë këtyre katër viteve. Ju urojmë shumë suksese në angazhimet tuaja të ardhshme!”, përfundon mesazhi.