Ambasada e SHBA-së në Tiranë ndan urimin për 4 Korrikun: Gëzuar Amerikë
Ambasada e SHBA-së në Tiranë ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë, përmes një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale.
Një njoftim theksohet se SHBA po feston 250 vite histori, liri dhe një të ardhme të ndritur përpara.
“Gëzuar 250-vjetorin, Amerikë! Po festojmë 250 vjet histori, liri dhe të ardhmen e ndritur përpara”, shkruhet në njoftimin e tyre. /Telegrafi/
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