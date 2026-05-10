Aliu: Për vetëm dy muaj janë punësuar mbi 1.250 persona në sektorin shëndetësor publik
Ministri i Shëndetësis Azir Aliu, tha se infermierët dhe mamitë janë thelbi i sistemit shëndetësor dhe se pa to, është e pamundur të imagjinohet çdo proces, nga parandalimi, përmes diagnozës, deri te rehabilitimi dhe mbështetja për pacientët dhe familjet e tyre.
Pesë maji shënohet si Dita e mamive, ndërsa 12 maji si Dita ndërkombëtare e infermierëve.
“Në këtë periudhë Ministria është e përkushtuar për përforcimin e kuadrove në institucionet publike shëndetësore dhe vetëm për dy muaj kemi bërë një hap të fortë përpara, duke punësuar mbi 1.250 persona në sektorin shëndetësor publik, një pjesë e madhe e të cilëve janë pikërisht infermiere. Me këtë, ne dërgojmë mesazh se shteti vlerëson punën, përpjekjet dhe përkushtimin tuaj. Sa i përket stimulimit financiar, muajin e kaluar nënshkruam Marrëveshjen kolektive me Sindikatën e punonjësve të Qendrës klinike dhe Sindikatën e pavarur për shëndetësi, farmaci dhe mbrojtje sociale, për një rritje prej shtatë për qind të pagës së marsit, e pastaj kemi një dinamikë të konfirmuar për rritje të mëtejshme të pagave në vitet e ardhshme”, tha ministri Aliu.
Ai theksoi se mbeten të përkushtuar për përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës shëndetësore, për përmirësimin e statusit të infermierëve dhe për përparimin e vazhdueshëm në arsimimin dhe zhvillimin e tyre profesional.
“Së bashku po ndërtojmë një të ardhme në të cilën çdo infermier dhe mami do të mbështetet dhe respektohet dhe së bashku kontribuojmë për një sistem shëndetësor sipas standardeve evropiane”, theksoi ministri i Shëndetësisë.