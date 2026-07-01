Aliu: Derisa jam ministër do të kontribuoj në sistemin shëndetësor
"Për sa kohë që jam ministër, do të kontribuoj vazhdimisht në sistemin shëndetësor, dhe edhe pas kësaj do të jap më të mirën time për komunitetin", tha sot ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske.
"Pra, unë jam ende Ministër i Shëndetësisë deri në momentin kur Kuvendi të votojë për një ministër të ri, dhe deri atë ditë, do të punoj çdo minutë dhe do të kontribuoj në sistemin shëndetësor në vend. Kur hyra në politikë 10 vjet më parë, hyra për të ndihmuar, por sot, pas 10 vjetësh, me përvojën politike që kam, jam tashmë në politikë për të ndryshuar. Për të ndryshuar mënyrën se si zhvillohet politika dhe si një politikan duhet të jetë transparent dhe realisht të funksionojë në sistem", tha ministri në largim Aliu.
Aliu theksoi se secili prej nesh ka detyrim të kontribuojë në komunitet.
"E vlerësoj që do të ketë vazhdimësi në kujdesin shëndetësor", tha Aliu duke shtuar se është i bindur se ministri i ri do të vazhdojë me politikat që ata kanë vendosur tashmë, sepse, siç nënvizoi Aliu, reformat e krijuara deri më tani kanë qenë sistematike dhe si të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
"Unë besoj se dixhitalizimi është një nga elementët kryesorë që duhet të vazhdohet në kujdesin shëndetësor", iu përgjigj pyetjes së një gazetari ministri Aliu.
Me rindërtimin e Qeverisë, sektorin e shëndetësisë do ta marrë përsipër drejtori aktual i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, kuadër i OBRM-PDUKM-së.