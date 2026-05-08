Albert Riera është grindur me të gjithë, tani përballet me shkarkimin pas vetëm 100 ditësh si trajner
Albert Riera ka shumë të ngjarë të mos e përfundojë sezonin te Eintracht Frankfurt. Trajneri spanjoll, i cili mbërriti në klub më pak se njëqind ditë më parë, pritet të largohet nga skuadra më së voni në fund të sezonit, dhe në rast të një humbjeje të rëndë kundër Borussia Dortmund të premten, shkarkimi i tij mund të pasojë menjëherë.
Sipas Sky, klubi gjerman dëshiron të shmangë përshkallëzimin e situatës dhe se një largim në fund të sezonit do të ishte fitimprurës pavarësisht kontratës së Rierës që vlen deri në vitin 2028.
Sipas të njëjtit burim, Eintracht ka përfshirë një klauzolë në kontratë që lejon ndërprerjen e parakohshme të kontratës sipas kushteve financiare më të favorshme, që do të thotë se Riera nuk do të mbetej në listën e pagave të klubit.
🚨🆕 BREAKING | Internal decision: if nothing extraordinary happens, Eintracht Frankfurt and Albert Riera will part ways at the latest after the end of the season. Then a fresh start.
Four candidates are on the shortlist - one of them is Matthias Jaissle. #SGE @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/uOSk68vaRL
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026
Frankfurti tashmë ka në mendje një pasardhës
Sky mëson gjithashtu se Frankfurti tashmë ka një listë të ngushtë prej katër kandidatësh, njëri prej të cilëve është Matthias Jaissle, ish-trajner i RB Salzburg, i cili kohët e fundit fitoi dy tituj radhazi të Ligës së Kampionëve Aziatikë me Al-Ahly.
Jaissle ka qenë gjithashtu shumë i suksesshëm në Evropë me RB Salzburg, me të cilin fitoi dopietën austriake. Pavarësisht kontratës së tij deri në vitin 2027, Jaissle thuhet se është i hapur për një rikthim në Evropë. Ka pasur interes specifik nga Liga Premier dhe Bundesliga, me Frankfurtin si klubin e parë që doli publikisht si një palë e interesuar.
Konflikte, rezultate të këqija dhe "marrëzi"
Riera mbërriti në Frankfurt në shkurt si pasardhësi i Dino Toppmoller dhe u shoqërua nga zëri i një trajneri të ashpër. Duket se këto frikëra janë bërë realitet. Vetëm brenda pak muajsh, thuhet se ai është përplasur me disa lojtarë kyç, i fundit prej të cilëve është sulmuesi Jonathan Burkhardt.
Që kur ai mori drejtimin e ekipit, publikut i kanë mbërritur shumë histori të dyshimta rreth stilit të tij të menaxhimit. "Është gjithçka e pakuptimtë", tha Riera në një konferencë për shtyp së fundmi, duke treguar një kuptim të dobët të marrëdhënieve me median.
Rezultatet në fushë nuk ishin më të mira. Në 12 ndeshje të Bundesligës, ai ka fituar katër, ka humbur katër dhe ka barazuar katër, duke shënuar mesatarisht 1.33 pikë për ndeshje. Ekipi është ende në garë për Ligën e Konferencës, vetëm një pikë pas Freiburgut, por klubi duket se është gati të ndahet nga spanjolli 44-vjeçar.
"I them vetes: Albert, nëse nuk fiton mjaftueshëm, dikush tjetër do të vijë."
Përpara ndeshjes së sotme me Dortmundin, Riera tha: "Nuk jam i shqetësuar për të ardhmen time, nuk është e rëndësishme. E vetmja gjë që ka rëndësi është skuadra dhe që të fitojmë pikë në këto dy ndeshje".
Megjithatë, ai pranoi se është në dijeni të rregullave të trajnerit: "I them vetes: Albert, nëse nuk fiton mjaftueshëm, dikush tjetër do të vijë. Kështu është".
Karriera si lojtar
Si lojtar, Riera e filloi karrierën e tij te Bordeaux në vitin 2003, dhe dy vjet më vonë u transferua te Espanyoli, nga ku u huazua te Manchester City në vitin 2006. Ai arriti kulmin e karrierës së tij te Liverpooli, për të cilin luajti 56 ndeshje nga viti 2008 deri në vitin 2010 nën drejtimin e Rafa Benitez.
Koha e tij në Anfield përfundoi me turp, pasi Benitez e pezulloi atë në vitin 2010, pasi ai kritikoi publikisht trajnerin dhe e quajti Liverpoolin një "anije që po fundoset".
Më pas ai luajti për Galatasarayn, Olympiacos, Watfordin, Udinesen dhe Mallorcën. Ai e përfundoi karrierën e tij në vitin 2016. /Telegrafi/