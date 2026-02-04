Alba i hedh miell në fytyrë Labit teksa është në gjumë
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, ka realizuar një plan kundrejt Labinot Rexhës.
Konkurrentja tha se Labi po pretendon se po bën sehire dhe pikërisht këtë e pati në plan.
Me pak miell në duar, ajo e zgjoi nga gjumi Labin dhe ia hodhi në fytyrë, duke e thënë edhe një fjalë që përdoret nga magjistarë.
Foto: Instagram
Për këngëtarin kjo ishte tërësisht e papritur dhe ngeli vetëm duke e shikuar në fytyrë.
"A është normal kjo", tha në një moment.
Foto: Instagram
Veprimet e tilla janë parë edhe në edicionet e kaluara të Big Brother, gjë për të cilat kanë marrë kritika.
Sidoqoftë, këtij Big Brother-i po i vjen fundi pasi edhe pak javë bëhen 100 ditë nga nisja. /Telegrafi/
