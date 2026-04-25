Akuza të rënda nga prokuroria italiane: Rocchi zgjodhi gjyqtarë që ishin në favor të Interit
Futbolli italian është në rrezik të një trazire të madhe. Në hetimin e prokurorëve të Milanos, kryetari i gjyqtarëve Gianluca Rocchi akuzohet për bashkëpunim në mashtrime sportive.
Vëmendja është te vendimet e gjyqtarëve për disa ndeshje të Serie A dhe Coppa Italia që përfshijnë Interin .
Njoftimi i hetimit i shqyrtuar nga AGI përmban tre akuza . Njëra prej tyre thotë se Rocchi, "si emërues i gjyqtarëve, në bashkëpunim me disa të tjerë në stadiumin San Siro, 'caktoi' emërimin e Andrea Colombos si gjyqtar i ndeshjes së ligës Serie A Bologna-Inter (20 prill 2025).
Këtë ndeshje ‘Nerazzurrët’ e humbën 1-0 me një gol nga Orsolini, si ‘gjyqtari’ i favorizuar nga skuadra mysafire, Inter , e cila është e angazhuar në garën për Scudetto, tani në fazat e fundit të sezonit të futbollit".
Në akuzën e dytë, skenari zgjerohet. Rocchi, shkruan prokurori, " ndërsa gjyqtari në bashkëpunim me disa persona në stadiumin San Siro, gjatë ndeshjes së parë të Kupës së Italisë (2 prill 2025), 'fiksoi' ose 'mbroi' emërimin e gjyqtarit të ndeshjes Daniele Doveri.
Kjo ndodhi duke e vendosur atë në krye të gjysmëfinales së turneut (23 prill 2025) në mënyrë që të sigurohej që ndeshjet e Interit do të gjykoheshin nga gjyqtarë të caktuar përveç Doverit 'të padëshiruar' për finalen e mundshme pasuese të Kupës së Italisë dhe për ndeshjet e mbetura të Serie A, të cilat ishin me "interes më të madh për ekipin milanez"./Telegrafi/