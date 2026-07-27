Akullore me avokado dhe shije lehtë pikante
Avokadoja dhe arrat shqeme i japin një strukturë të butë e kremoze, limeta sjell freski, ndërsa një sasi e vogël erëze pikante krijon një kontrast interesant në fund
Përbërësit:
- 1 avokado e pjekur
- 200 g arra shqeme
- 4 lugë gjelle sheqer
- lëkura e grirë dhe tuli i 1 limete
- 200 ml ajkë e ëmbël
- pak vaj ulliri
- ½ lugë çaji erëz pikante, ose më pak sipas shijes
Përgatitja:
Piqini lehtë arrat shqeme (arrat indiane) në një tigan pa yndyrë, vetëm për disa minuta, derisa të marrin aromë, duke pasur kujdes të mos digjen.
Lërini të ftohen dhe më pas vendosini në blender së bashku me avokadon, sheqerin, lëkurën dhe tulin e limetës, ajkën e ëmbël, pak vaj ulliri dhe erëzën pikante.
Përziejini derisa të përftoni një masë plotësisht të njëtrajtshme dhe kremoze.
Provojeni përzierjen. Akullorja duhet të jetë mesatarisht e ëmbël, ndërsa shija pikante duhet të ndihet vetëm lehtë në fund. Prandaj, erëzën pikante është më mirë ta shtoni gradualisht.
Vendoseni përzierjen në frigorifer që të ftohet mirë. Më pas kalojeni përsëri në blender dhe përpunojeni derisa të bëhet edhe më kremoze.
Hidheni në një enë të përshtatshme dhe vendoseni në ngrirje derisa të arrijë fortësinë e dëshiruar.
Para servirjes, lëreni disa minuta në temperaturën e dhomës që të zbutet pak.
Mund ta shërbeni me disa pika vaj ulliri cilësor sipër.
Rezultati është një akullore kremoze, e freskët dhe pak pikante – një kombinim i pazakontë që ia vlen të provohet.
Shijojeni, - transmeton Telegrafi.