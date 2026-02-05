Aksident trafiku në Lebushë të Deçanit, tre persona të lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20:05 në fshatin Lebushë të Deçanit.
Si pasojë e këtij aksidenti tre persona janë lënduar.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova.
“Me datën 04.02.2026, rreth orës 20:05, Policia është njoftuar për një aksident i cili ka ndodhur në fshatin Lebushë-Deçan, në këtë aksident ishin të involvuara 2 vetura dhe si pasojë 3 persona kanë pësuar lëndime trupore”, ka thënë Rugova.
Ai ka shtuar se me rastin është marrë njësiti i trafikut rrugor. /Telegrafi/
