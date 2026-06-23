Aksident në Veles, ndërron jetë një këmbësor pas goditjes nga kamioni
MPB Maqedoni njofton se dje (22.06.2026), në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor të Velesit është raportuar se rreth orës 11:00 në rrugën "Rashtanski pat" në Veles, një kamion "Volvo" me targa të Shkupit, me rimorkio me targa të Velesit, i drejtuar nga S.D. (55) nga Velesi, ka goditur këmbësorin O.G. (54) nga Velesi.
"Këmbësori ka ndërruar jetë nga plagët e marra në vendin e aksidentit, ndërsa vdekjen e tij e ka konfirmuar një mjek nga Shërbimi i Urgjencës Mjekësore të Velesit".
"Shoferi S.D. është privuar nga liria, ndërsa një inspektim i vendit të ngjarjes është kryer nga një prokuror publik dhe një ekip inspektimi nga Shërbimi i Kujdesit Shëndetësor i Velesit. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion", thonë nga MPB.