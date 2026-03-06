Aksident në rrugën Demir Hisar - Kërçovë, ndërron jetë një person
MPB Maqedoni njofton se dje (05.03.2026) në orën 12:19, është raportuar se në rrugën Demir Hisar - Kërçovë, në vendin e quajtur "Krbla", pranë fshatit Sopotnicë, Demir Hisar, një automjet pasagjerësh "Fiat" me targa të Demir Hisarit, i drejtuar nga Lj.B. (52) nga fshati Zhvan, Demir Hisar, ka dalë nga rruga.
"Në aksident, shoferi Lj.B. ka vdekur në vendngjarje, ndërsa një mjek nga Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore e ka konstatuar vdekjen. Ndërsa bashkudhëtari i tij D.G. (59) nga fshati Zhvan ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat janë konfirmuar në Spitalin Klinik të Manastirit".
"Me udhëzime të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për autopsi. Një inspektim është kryer nga një ekip inspektimi nga Departamenti i Policisë në Demir Hisar", thonë nga MPB.