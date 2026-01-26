Aksident në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë, dy të lënduar
Dy persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku mes dy veturave, i cili ka ndodhur sot rreth orës 16:00 në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë.
Lajmin e ka konfirmuar Enis Pllana, zëdhënës i Policisë për rajonin e kryeqytetit, i cili bëri të ditur se pas pranimit të informatës, njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.
“Sot rreth orës 16:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë dy vetura. Si pasojë, lëndime kanë pësuar dy persona, të cilët kanë pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Njësia e Trafikut të Kryeqytetit”, ka deklaruar Pllana.
Shkaqet e aksidentit mbeten ende objekt hetimi nga autoritetet kompetente.
Top Lajme
Jobs
Deals