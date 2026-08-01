Aksident në një minierë në Bulqizë, dyshohet se minatori ra në furnelë – vijon operacioni për nxjerrjen e tij
Një aksident i rëndë pune ka ndodhur mesditën e sotme në zonën minerare të Bulqizës, ku një minator ka mbetur i bllokuar në nëntokë pas shembjes së materialit të kromit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:00, në vendin e quajtur Tërnovë e Madhe.
Sipas të dhënave paraprake nga Policia, i dëmtuari është shtetasi I. K., 40 vjeç, banues në Burrel, i cili punonte si minator dhe brigadier pranë një subjekti privat. Dyshohet se gjatë procesit të punës, 40-vjeçari ka rënë në një furnelë dhe më pas është mbuluar nga masivi i materialit të kromit.
Menjëherë pas alarmimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e kërkim-shpëtimit minierë si dhe forcat e Policisë, të cilat po vijojnë punën me intensitet për lokalizimin dhe nxjerrjen e tij nga nëntoka.
Ndërkohë, grupi hetimor ka nisur punën në vendngjarje për të sqaruar të gjitha rrethanat e këtij aksidenti dhe për të verifikuar nëse janë respektuar kushtet e sigurisë në punë nga subjekti privat.
“Rreth orës 13:00, në vendin e quajtur Tërnovë e Madhe, bashkia Bulqizë, shtetasi I. K., 40 vjeç, banues në Burrel, me detyrë minator/brigadier në një subjekt privat, dyshohet se ka rënë në një furnel gjatë procesit të punës.
Paraprakisht dyshohet se 40-vjeçari është mbuluar nga materiali i kromit. Shërbimet e kërkim-shpëtimit dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po vijojnë punën për lokalizimin dhe nxjerrjen e tij. /euronews.al/