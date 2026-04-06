Aksident mes një veture dhe kamioni në Baincë të Drenasit - humb jetën një person
Një person ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra gjatë një aksidenti mes një kamioni dhe një veture që ndodhi mëngjesin e së hënës në fshatin Baincë të Drenasit.
Lajmin për Telegrafin e konfirmoi zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, duke shtuar se aksidenti ndodhi rreth orës 09:40.
“Sot rreth orës 09:40, kemi pranuar informatën se në Baincë të Drenasit, ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira dy automjete (një kamion dhe një veturë). Si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i vdekur”, ka thënë Ahmeti.
Policia po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate