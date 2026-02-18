Aksident i rëndë në rrugën Milot-Thumanë, një i vdekur
Policia e Shtetit ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me aksidentin e ndodhur gjatë natës në aksin rrugor “Thumanë-Kashar”.
Policia konfirmon se nga aksidenti ka humbur jetën 48-vjeçari me inicialet I.L., shofer i një prej mjeteve.
Në lidhje me ngjarjen është arrestuar shoferi i mjetit tjetër, 22-vjeçari I.I. ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, raporton Euronews Albania.
Njoftimi i policisë
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë arrestuan shtetasin I. I., 22 vjeç, pasi më datë 18.02.2026, rreth orës 01:20, në autostradën “Thumanë-Kashar”, automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin I. L., 48 vjeç dhe si pasojë ka humbur jetën 48-vjeçari”, njofton policia.