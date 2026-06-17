Aksident ajror në Teksas, aeroplani rrëzohet në autostradë - përfshihet nga flakët
Një person ka vdekur pasi një aeroplan privat me gjashtë persona u rrëzua në një autostradë në Teksas dhe u përfshi nga flakët.
Departamenti i Policisë tha se mori një telefonatë që raportonte një rrëzim aeroplani në autostradën Loop 20 pranë kufirit Teksas-Meksikë.
Të dhënat e FlightAware treguan se aeroplani ishte një Cessna Citation Latitude me dy motorë që u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar i Los Cabos në Meksikë.
NetJets tha në një deklaratë se aeorplani i përfshirë në aksident ishte pjesë e flotës së saj dhe se po bashkëpunon me autoritetet që po hetojnë incidentin.
Aksidenti vjen mes një sërë aksidentesh të kohëve të fundit në aviacion.
Të hënën, një bombardues B-52 u rrëzua gjatë një fluturimi provë në Bazën Ajrore Edwards në Kaliforni, duke vrarë tetë persona.
Të dielën, 12 persona u vranë kur një aeroplan që transportonte parashutistë u rrëzua në Misuri. /Telegrafi/