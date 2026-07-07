Ajdari: BDI është për një njësi zgjedhore, me lista të hapura dhe prag zgjedhor prej 5 përqind
Ne mbetemi të vendosur në qëndrimin tonë se vendit i duhet një njësi zgjedhore, por me lista të hapura për deputetët dhe me një prag zgjedhor prej 5 përqind të numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në Listën e Votuesve, tha në një deklaratë për mediat koordinatorja e grupit parlamentar të "Frontit Europian" dhe deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rina Ajdari, pas takimit të zhvilluar në Kuvend midis partive politike për Kodin Zgjedhor.
"Me keqardhje ju informoj se bisedimet e sotme për miratimin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor dështuan. Dhe ato nuk dështuan për fajin e të gjithëve, por për shkak të tërheqjes së disa partive politike nga qëndrimet për të cilat kishim arritur më parë një marrëveshje. BDI mori pjesë aktive dhe konstruktive në grupin e punës për muaj të tërë. U arrit një kompromis për çështjet kryesore, ndërsa për disa të tjera nuk u arrit një marrëveshje. Megjithatë, propozimi i dakorduar iu dorëzua Kuvendit dhe BDI e nënshkroi atë pikërisht në formën që u dakordua brenda grupit të punës.
Pasi propozimi iu dorëzua Kuvendit, OBRM-PDUKM u tërhoq nga dy pika thelbësore të marrëveshjes. Së pari, nga votimi elektronik i diasporës, duke kërkuar që votimi të kryhet me postë, dhe së dyti, nga marrëveshja që rregulloret e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që lidhen me votimin elektronik të diasporës të miratohen me konsensus, duke kërkuar që ato të miratohen me shumicë votash, tha ajo.
Për BDI-në, siç tha Ajdari, kjo është e papranueshme, sepse, sipas saj, hap hapësirë për inxhinieri politike dhe mbivotim, siç ndodhi në vitin 2024, kur anëtarja e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Ditmire Shehu, ishte, thotë ajo, mbivotuar nga përfaqësuesit e OBRM-PDUKM-së, LSDM-së dhe VLEN-it.
Ajdari theksoi se çdo ndryshim në Kodin Zgjedhor duhet të miratohet me konsensus ndëretnik dhe ndërpartiak./Telegrafi/