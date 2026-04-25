“Ai ishte shumë i dobët”, largimi i Salahut nuk është befasi për ish-yllin e Liverpoolit
Ish-mbrojtësi i Liverpoolit, Markus Babbel, ka dhënë një vlerësim tejet kritik për paraqitjet e fundit të Mohamed Salahut, duke sugjeruar se largimi i afërt i egjiptianit është lëvizja e duhur për të gjitha palët.
Pavarësisht statusit të tij legjendar, Babbel ka vënë në pikëpyetje angazhimin e sulmuesit dhe harmoninë e tij me Arne Slot, duke pretenduar se shfaqjet e Salahut këtë sezon kanë qenë tronditëse dobët.
Edhe pse largimi i Salahut në fund të kontratës aktuale tashmë konsiderohet i vendosur, mënyra se si është zhvilluar sezoni i tij i fundit ka qenë në qendër të kritikave të ashpra nga ish-figura të klubit.
Ndonëse 33-vjeçari ka shënuar 12 gola dhe ka dhënë nëntë asistime këtë edicion, kontributi i tij i përgjithshëm ka rënë ndjeshëm krahasuar me standardet elitare që e çuan sezonin e kaluar në 57 përfshirje në gola.
Duke folur ekskluzivisht për EPL Index, Babbel sugjeroi se rënia në formë e Salahut duhej të kishte sjellë edhe largimin e tij më herët nga formacioni startues.
Ish-reprezentuesi i Gjermanisë theksoi se mungesa e dukshme e kënaqësisë nën drejtimin e trajnerit Arne Slot mund të jetë një nga arsyet kryesore për paraqitjet e paqëndrueshme të sulmuesit.
“Mendoj se ishte vendimi i duhur. Ishte një sezon i vështirë për të dhe nuk është ajo që jemi mësuar të shohim prej tij. Ai ka qenë gjithmonë lojtari që bën diferencën, por këtë sezon nuk e kemi parë shpesh”, u shpreh Babbel.
“Nuk jam i sigurt nëse marrëdhënia me Arne Slot ka qenë më e mira, sepse duket sikur ai nuk është shumë i lumtur me trajnerin”.
“Ndonjëherë jam habitur që Slot e linte në fushë, sepse ishte shumë i dobët! Të gjithë mund të kemi një ditë të keqe, por ai nuk po punonte për skuadrën dhe kjo është zhgënjimi më i madh. Unë do ta kisha nxjerrë nga ekipi më herët”, përfundoi ai./Telegrafi/