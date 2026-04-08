AGK shpreh ngushëllime për vdekjen e gazetares, Shukran Nobërdali-Qyqallës
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka njoftuar me pikëllim të thellë ndarjen nga jeta të gazetares së njohur të RTK-së, Shukran Nobërdali-Qyqalla.
Sipas AGK-së, Shukran kishte qenë pjesë e RTK-së që nga themelimi i saj në vitin 1999 dhe kishte kontribuar për dekada në redaksinë informative si gazetare dhe autore e emisionit shëndetësor “Medika”, i cili u realizua me përkushtim për më shumë se dy dekada.
“Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, kolegëve, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe vlerësuan punën e saj”, thuhet në njoftimin e AGK-së.
Varrimi i të ndjerës do të bëhet nesër (e enjte) në ora 13:00, në varrezat e qytetit në Dragodan, Prishtinë. /Telegrafi/
