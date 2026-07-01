Aeroporti i Shkupit pajiset me skanerë të rinj të sigurisë, pasagjerët nuk do të duhet t’i nxjerrin nga çanta mjetet elektronike
Aeroporti i Shkupit ka lëshuar në përdorim skanerët e rinj të sigurisë, dy tomografitë kompjuterike, në vlerë prej rreth 1 milion euro. Sipas drejtorit gjeneral të TAV-it, Nexhat Kurt me këtë investim Aeroporti është i vetmi në Ballkan, që e posedon këto pajisje, me çka në masë të madhe rritet siguria e udhëtarëve dhe përshpejtohet mënyra e kontrollimeve të bagazheve.
Ai tha se pasagjerët gjatë procesit të kontrollit nuk do të kenë më nevojë t’i nxjerrin nga çanta laptopët, tabletët dhe telefonat celularë. Zëvendësministrja e Transportit Kaltrina Zekolli-Shaqiri, bëri të ditur se bashkëpunimi me TAV ka mundësuar investime prej 50 milionë eurosh në një numër të madh projektesh, duke theksuar rëndësinë e modernizimit, rindërtimit dhe zgjerimit të vazhdueshëm të aeroportit të Ohrit.
“Ne duam ta largojmë atë stresin nga pasagjerët, së pari duhet t’i bëjmë të ndihen të sigurt. Gjithashtu pjesa e dytë është për përvojën e pasagjerëve, të bëhet kontrolli më shpejtë, ju nuk duhet t’i hiqni çantat tuaja nga pakoja, nuk do të duhet t’i hiqni laptopët nga çantat, mund t’i mbani, ndërsa procesi është i shpejtë pa stres”, u shpreh Nexhat Kurt, drejtor i përgjithshëm i operatorit të Aeroportit TAV.
“Ky investim kap vlerën e diku rreth 1 milion eurove dhe Aeroporti i Shkupit po bëhet lider në rajon. Ne si Qeveri kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me TAV-in dhe të njëjtit deri më tani kemi donacione me rreth 50 milionë euro, ndërsa 97 projekte janë në fazën e realizimit në të gjithë vendin”, deklaroi Kaltrina Zekolli Shaqiri, zëvendësministre e Transportit.