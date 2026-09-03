Aeroportet e Moskës mbyllen për dy net radhazi pas paralajmërimit të Zelenskyt
Aeroportet e Moskës kanë anuluar dhe vonuar qindra fluturime pas paralajmërimit të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky se hapësira ajrore ruse do të bëhet praktikisht e mbyllur për aviacionin civil për shkak të kërcënimit nga dronët ukrainas.
Sipas të dhënave të FlightRadar24, gjatë natës së 2 shtatorit në aeroportin Sheremetyevo u anuluan 21 fluturime dhe 235 u vonuan, ndërsa në Vnukovo u anuluan 22 fluturime dhe 94 të tjera patën vonesa, raportojnë mediat.
Situata vazhdoi edhe më 3 shtator. Pothuajse të gjitha fluturimet e planifikuara gjatë pasdites në Sheremetyevo rezultuan të vonuara ose të anuluara. Probleme të ngjashme u raportuan edhe në aeroportin Vnukovo.
Një nga kompanitë që anuloi fluturime ishte Pegasus Airlines e Turqisë. Kompania tha se fluturimet drejt Rusisë të planifikuara gjatë natës së 1 dhe 2 shtatorit u anuluan për “arsye teknike dhe operative”, ndërsa deklaroi se nga 2 shtatori operimet do të zhvilloheshin sipas planit.
Paralajmërimi i Zelenskyt erdhi pasi Ukraina njoftoi Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) se hapësira ajrore ruse nuk është e sigurt për aviacionin civil për shkak të rritjes së aktivitetit ushtarak dhe sulmeve me dronë.
Moska i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke deklaruar se do të marrë masa për të garantuar sigurinë e aviacionit. Megjithatë, të dhënat e trafikut ajror tregojnë se sulmet me dronë kanë shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në aeroportet e kryeqytetit rus.
Zelensky ka paralajmëruar se aktiviteti i dronëve ukrainas do të vazhdojë, ndërsa autoritetet ukrainase u kanë bërë thirrje kompanive ajrore dhe siguruesve të marrin parasysh rrezikun në rritje gjatë fluturimit mbi territorin rus. /Telegrafi/