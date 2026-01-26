Aeroplanmbajtësja amerikane arrin në Lindjen e Mesme
Një aeroplanmbajtëse amerikane dhe anije luftarake mbështetëse kanë mbërritur në Lindjen e Mesme, thanë dy zyrtarë amerikanë për Reuters të hënën, duke zgjeruar aftësitë e presidentit Donald Trump për të mbrojtur forcat amerikane, ose potencialisht për të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit.
Aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln dhe disa shkatërrues kanë kaluar në rajonin e Lindjes së Mesme, i cili është nën komandën qendrore të ushtrisë amerikane, thanë zyrtarët për Reuters.
Trump tha të enjten se Shtetet e Bashkuara kishin një "armatë" që shkonte drejt Iranit, por shpresonte se nuk do të duhej ta përdorte atë.
Anijet luftarake filluan të vendoseshin nga rajoni i Azi-Paqësorit në fillim të këtij muaji, ndërsa tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara u përshkallëzuan pas një shtypjeje të protestave në të gjithë Iranin.
Trump kishte kërcënuar vazhdimisht të ndërhynte nëse Irani do të vazhdonte të vriste protestues, por demonstratat në të gjithë vendin janë zbutur që atëherë.
Presidenti tha se i ishte thënë se vrasjet po pakësoheshin dhe se ai beson se aktualisht nuk ka ndonjë plan për ekzekutimet e të burgosurve.
Ushtria amerikane në të kaluarën ka shtuar forcat në Lindjen e Mesme në kohë tensionesh të larta, lëvizje që shpesh ishin mbrojtëse, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, ushtria amerikane organizoi një grumbullim të madh vitin e kaluar përpara sulmeve të saj në qershor kundër programit bërthamor të Iranit.
Përveç aeroplanmbajtëses dhe anijeve luftarake, Pentagoni po zhvendos gjithashtu aeroplanë luftarakë dhe sisteme të mbrojtjes ajrore në Lindjen e Mesme.
Gjatë fundjavës, ushtria amerikane njoftoi se do të kryente një stërvitje në rajon "për të demonstruar aftësinë për të vendosur, shpërndarë dhe mbështetur fuqinë ajrore luftarake".
Një zyrtar i lartë iranian tha javën e kaluar se Teherani do ta konsideronte çdo sulm si një "luftë të përgjithshme kundër nesh".
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë të hënën se nuk do të lejojnë që hapësira e tyre ajrore, territori ose ujërat territoriale të përdoren për ndonjë veprim ushtarak armiqësor kundër Iranit.
Baza ajrore Al Dhafra e ushtrisë amerikane ndodhet në jug të kryeqytetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, dhe ka qenë një qendër kritike e Forcave Ajrore të SHBA-së në mbështetje të misioneve kyçe kundër Shtetit Islamik, si dhe vendosjeve të zbulimit në të gjithë rajonin. /Telegrafi/