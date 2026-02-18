Aeroplani presidencial Air Force One do të ketë ngjyrat e preferuara të Trump
Ngjyrat e preferuara të bojës së presidentit Donald Trump do të aplikohen në aeroplanët e rinj që do të shërbejnë si Air Force One, tha një zyrtar i Forcave Ajrore për CNN.
Boeing 747-at e rinj të modifikuar, të cilët ushtria i cakton VC-25B, do të jenë të lyer me të kuqe, të bardhë, të artë dhe blu të errët, një skemë ngjyrash e propozuar gjatë mandatit të parë të Trump në detyrë, por e përmbysur nga administrata Biden.
"Air Force One do të jetë i pabesueshëm. Do të jetë maja e linjës, më e mira në botë. Dhe do të jetë e kuqe, e bardhë dhe blu, gjë që mendoj se është e përshtatshme", tha Trump në vitin 2018.
Aeroplanët që shërbejnë si Air Force One janë lyer me një ngjyrë të kaltër dhe të bardhë që nga administrata Kennedy, dhe ndryshimi i propozuar i Trump shkaktoi spekulime se ai kishte ndërmend të kopjonte ngjyrat e Boeing 757-it të tij personal.
Në vitin 2022, gjatë administratës Biden, ngjyra u refuzua nga Forcat Ajrore duke përmendur arsye kostoje dhe teknike.
“Analiza të mëtejshme arritën në përfundimin se ngjyrat më të errëta, ndër faktorë të tjerë, në pjesën e poshtme të aeroplanit VC-25B mund të kontribuojnë në temperaturat që tejkalojnë kufijtë aktualë të kualifikimit të një numri të vogël komponentësh”, tha një zëdhënës në atë kohë.
Ushtria propozoi renderime të reja në vitin 2023 të një dizajni të zgjedhur nga Biden, i cili dukej shumë i ngjashëm me ngjyrën e kaltër të vogël në përdorim për më shumë se 60 vjet, me një nuancë pak më të errët.
Kur Trump u rizgjodh, skema e tij e ngjyrave të Air Force One ishte përsëri në qendër të vëmendjes, e shfaqur në mbrëmjen e inaugurimit të tij sipër një torte. Tani, ajo shihet shpesh në një model në tavolinën e kafesë në Zyrën Ovale. Një Boeing 737 i Departamentit të Sigurisë Kombëtare gjithashtu filloi të fluturonte me një ngjyrosje të ngjashme vitin e kaluar.
Tani, Forcat Ajrore thonë se ngjyra do të aplikohet në dy Boeing 747 të rinj që po modifikohen nga Boeing dhe një 747 të dhuruar ushtrisë nga Katari, të cilin Trump ka urdhëruar të ripajiset për t'u përdorur si Air Force One. Aeroplani i Katarit mund të fluturojë që këtë verë.
Ngjyrat do të aplikohen gjithashtu gjatë mirëmbajtjes së planifikuar në katër nga avionët më të vegjël C-32, një version ushtarak i Boeing 757, që aktualisht është në flotë.
“C-32 i parë është lyer dhe pritet t’i dorëzohet Forcave Ajrore në muajt e ardhshëm”, konfirmoi për CNN një zëdhënës i Forcave Ajrore. /Telegrafi/