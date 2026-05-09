Aeroplani në SHBA godet dhe vret një burrë në pistë gjatë ngritjes
Një aeroplan i Frontier Airlines goditi dhe vrau një person ndërsa përpiqej të ngrihej nga një pistë në Aeroportin Ndërkombëtar të Denverit.
Përplasja shkaktoi një zjarr të shkurtër në motor, të cilin Departamenti i Zjarrfikësve të Denverit e shuajti shpejt, njoftoi aeroporti në një deklaratë.
Tymi mund të shihej në kabinë dhe të 224 personat në bord u evakuuan më pas.
"Jemi thellësisht të trishtuar nga kjo ngjarje", tha Frontier.
Sekretari i Transportit Sean Duffy deklaroi se aeroplani po lëvizte me një "shpejtësi të lartë" në atë kohë.
"Mbrëmë vonë, një person që shkelte ligjin shkeli sigurinë e aeroportit në Aeroportin Ndërkombëtar të Denverit, u ngjit qëllimisht në një gardh perimetri dhe vrapoi në pistë", tha Duffy në një deklaratë.
"Askush nuk duhet të hyjë kurrë pa leje në një aeroport", shtoi ai.
Personi nuk besohet të jetë punonjës i aeroportit dhe nuk është identifikuar.
Dymbëdhjetë pasagjerë në aeroplan raportuan lëndime të lehta nga incidenti, pesë prej të cilëve u dërguan në spitalet aty pranë.
Pista është e mbyllur ndërsa Administrata Federale e Aviacionit dhe Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit po hetojnë. /Telegrafi/