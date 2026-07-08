Aeroplani i Brazilit kthehet në shtëpi vetëm me një lojtar të ekipit kombëtar pas debaklit në Kupën e Botës
Një humbje tronditëse ndaj Norvegjisë në fazën e 1/8-tës me rezultat 1-2 i dha fund papritur ëndrrës së Brazilit për të fituar Kupën e Botës, dhe pas eliminimit, kombëtarja praktikisht u shpërbë.
Lojtarëve iu dha pushim të dielën në mbrëmje dhe u nisën për në vende të ndryshme të botës, ndërsa në aeroplanin që fluturoi për në Rio de Janeiro, së bashku me pjesën tjetër të delegacionit, ishte vetëm një futbollist - mbrojtësi Danilo, shkruan gazeta AS.
Të gjithë futbollistët që luajnë për klubet evropiane kanë filluar pushimet e tyre, shumë më herët se sa pritej. Nga ana tjetër, ata që luajnë në kampionatin brazilian kanë marrë një javë pushim para se të kthehen në klubet e tyre dhe të rifillojnë garat e tyre vendase.
👤 Tan solo Danilo viajó hasta Rio de Janeiro, mientras que el resto de jugadores dieron inicio a sus vacaciones pic.twitter.com/TugyqiLOUH
— Diario AS (@diarioas) July 8, 2026
Një kthim i pazakontë në atdhe
Fakti që vetëm një lojtar shoqëroi pjesën tjetër të delegacionit në kthimin e tyre në Brazil tërhoqi vëmendje të madhe. Danilo është mbrojtës për Flamengon.
Ai luajti për Santosin, Porton, Real Madridin, Manchester Cityn dhe Juventusin. Ai hyri në fushë në pushimin e pjesës së parë në ndeshjen e parë në Kupën e Botës dhe luajti të gjitha katër ndeshjet e mbetura.
Së bashku me Danilon, në aeroplan udhëtonin edhe anëtarë të stafit të trajnerëve dhe stafit përgjegjës për funksione të ndryshme gjatë kampionatit. Ata fluturuan edhe me portierin Leo Nannetti, i cili nuk ishte në listë, por mori pjesë në çdo seancë stërvitore për të ndihmuar me aktivitetet. /Telegrafi/