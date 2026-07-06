Aeroplanët luftarakë të Britanisë interceptojnë një aeroplan rus
Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe njoftoi se aeroplanët luftarakë të Mbretërisë së Bashkuar interceptuan një aeroplan rus që "iu afrua në mënyrë të përsëritur" HMS Prince of Wales në Detin Norvegjez.
"Ne mund të konfirmojmë se gjatë operimit në Detin Norvegjez në Operacionin Firecrest, grupi sulmues i aeroplanmbajtëses së Mbretërisë së Bashkuar u afrua në mënyrë të përsëritur nga një aeroplan patrullimi detar rus 'Bear-F'", tha ministria.
"Aeroplani u interceptua dhe u shoqërua nga aeroplanët F-35 të Mbretërisë së Bashkuar nga HMS Prince of Wales gjatë gjithë kohës", shtoi ajo.
Incidenti ndodhi kur përpjekjet e forcave britanike për të kontaktuar aeroplanin, sipas raportimeve, nuk morën përgjigje.
"Kjo veprimtari ishte e pasigurt dhe joprofesionale me 'Bear-F' që fluturonte në lartësi të ulët dhe në distancë të panevojshme të afërt me HMS Prince of Wales”, deklaroi ministria. /AA/