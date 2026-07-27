Abdixhiku takohet me ambasadorin gjerman, diskutojnë për konstituimin e institucioneve të Kosovës
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka zhvilluar takim me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend dhe procesin e konstituimit të institucioneve të reja.
Përmes një postimi në Facebook, Abdixhiku ka bërë të ditur se në takim ka theksuar nevojën për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve funksionale dhe ruajtjen e stabilitetit politik.
"Sot pata kënaqësinë të pres në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, z. Rainer Rudolph", ka shkruar Abdixhiku.
Ai ka deklaruar se ka ritheksuar qëndrimin e LDK-së për nevojën e institucioneve funksionale dhe përgjegjësisë shtetërore ndaj qytetarëve.
"Diskutuam për zhvillimet e fundit politike në vend dhe domosdoshmërinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ritheksova qëndrimin e LDK-së se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore, në shërbim të qytetarëve", ka deklaruar ai.
Kreu i LDK-së ka shprehur gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e Gjermanisë ndaj Kosovës, duke e vlerësuar partneritetin mes dy vendeve si të rëndësishëm për zhvillimin demokratik dhe integrimin evropian.
"Shpreha mirënjohjen time për mbështetjen e vazhdueshme që Gjermania i ka dhënë Kosovës ndër vite dhe vlerësova partneritetin e ngushtë ndërmjet dy vendeve tona, si një shtyllë të rëndësishme të zhvillimit demokratik dhe rrugëtimit evropian të Republikës së Kosovës", ka shkruar Abdixhiku. /Telegrafi/