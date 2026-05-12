Abazi mohon se ka ndikuar mbi prokurorët për ndërprerjen e hetimeve në rastin TEC Negotinë
Kryetari i Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Islam Abazi, deklaroi sot se as si prokuror publik dhe as si drejtues, nuk ka ushtruar presion ose ndikim mbi prokurorët në lidhje me vendimet që ata marrin në rastet që po trajtojnë.
"As si prokuror dhe as si prokuror i lartë, nuk i kam sugjeruar asnjë prokurori, as nuk e kam kërcënuar pavarësinë e tij. Nuk kam ushtruar presion ose ndikim mbi asnjë prokuror publik që të marrë ndonjë vendim", deklaroi Abazi në një takim informues me gazetarët, duke iu përgjigjur akuzave të bëra më parë nga OBRM-PDUKM.
Reagimi i Abazit vjen pas konferencës së sotme për shtyp të Antonio Milloshoski nga OBRM-PDUKM, i cili akuzoi kreun e Prokurorisë Publike se ka lëshuar, siç vlerësoi ai, "urdhër kontrovers" për të ndaluar procedurën për furnizimin e mazutit për Termocentralin e Negotinës, me vlerë 167 milionë euro.
Milloshoski pretendoi se Abazi veproi nën ndikim politik dhe se vendimi i përjashtoi njerëzit e afërt me partitë nga përgjegjësia.
Sipas Milloshoskit, pezullimi i procedurës i la ish-drejtorin e EMV-së, Vasko Kovaçevski, i cili është në arrati, si dhe biznesmenët Asmir Jahoski dhe Ratko Kapuševski, pa akuza.
Ai gjithashtu vuri në dyshim vendimin e prokurorisë për të mos e trajtuar arratisjen e Kovaçevskit si provë shtesë në këtë rast, duke vlerësuar se kjo kishte dëmtuar besimin në gjyqësor.
Ndërkohë, Prokuroria Publike njoftoi zyrtarisht sot se pas një procedure hetimore njëvjeçare, u lëshua urdhër për të ndaluar hetimin për prokurimin e naftës për TEC Negotinës. Prokuroria deklaroi se provat e mbledhura nuk vërtetuan se të dyshuarit kryen krimet për të cilat akuzoheshin, as se kishte një krim tjetër që ndiqej sipas detyrës zyrtare.