A po bëhet më e lehtë sot të gjesh mjekun e duhur?
Kur na duhet një mjek, shpesh ende pyesim familjarët, miqtë ose kërkojmë nëpër rrjete sociale. Në vitin 2026, kur pothuajse çdo shërbim tjetër mund ta gjejmë online për pak sekonda, edhe kjo pjesë e kujdesit shëndetësor po kërkon një qasje më moderne.
Problemi nuk është mungesa e informacionit. Është fakti që ai informacion është i shpërndarë.
Mjekë, klinika dhe shërbime shëndetësore janë prezent në platforma të ndryshme, por pacienti shpesh duhet t’i kërkojë një nga një. Kjo e bën edhe një nevojë të thjeshtë si “më duhet një dermatolog” më të komplikuar nga sa duhet të jetë.
Pikërisht këtu po krijohet një hapësirë e re për teknologjinë.
GjejeMjekun.com është një platformë e zhvilluar në Kosovë që synon ta centralizojë këtë informacion në një vend, duke u mundësuar qytetarëve të kërkojnë mjekë, klinika dhe shërbime shëndetësore sipas nevojës së tyre.
Përveç kërkimit tradicional, platforma po përfshin edhe përdorimin e inteligjencës artificiale për ta ndihmuar përdoruesin të orientohet drejt profesionistit apo shërbimit më relevant.
Kjo nuk ka të bëjë me zëvendësimin e mjekut nga teknologjia.
Ka të bëjë me një gjë më të thjeshtë: ta bëjmë më të lehtë gjetjen e mjekut të duhur, në momentin kur na nevojitet.
Dhe ndoshta, në të ardhmen, pyetja “A e njeh dikush një mjek të mirë?” do të jetë zëvendësuar nga një kërkesë shumë më e thjeshtë: “Më duhet një mjek.”