A jeni gati për hapin tjetër në karrierë - konkurset më të reja në Telegrafi Jobs
Tregu i punës në Kosovë vazhdon të ofrojë mundësi të reja për profesionistët dhe për të gjithë ata që janë në kërkim të një pozite të re pune.
Përmes platformës Telegrafi Jobs, edhe këtë javë janë publikuar dhjetëra vende të lira pune në sektorë të ndryshëm, duke ofruar mundësi për kandidatë me profile dhe përvoja të ndryshme.
Pozitat e shpallura përfshijnë fusha të ndryshme si administratë, shitje, marketing, teknologji informative, financa, logjistikë, shërbim ndaj klientit dhe profesione teknike. Kompanitë që publikojnë vendet e lira në Telegrafi Jobs janë biznese vendore dhe ndërkombëtare që kërkojnë të zgjerojnë ekipet e tyre me profesionistë të rinj.
Platforma Telegrafi Jobs është krijuar për ta bërë procesin e kërkimit të punës më të thjeshtë dhe më të shpejtë. Përdoruesit mund të shfletojnë ofertat sipas kategorive, kompanive apo lokacionit, duke e bërë më të lehtë gjetjen e pozitave që përputhen me aftësitë dhe interesat e tyre profesionale.
Përveç publikimit të vendeve të lira të punës, platforma u ofron kompanive mundësinë të arrijnë një audiencë të gjerë kandidatësh përmes rrjetit të madh të lexuesve të Telegrafit.Të gjithë të interesuarit mund t’i shohin pozitat aktuale dhe të aplikojnë direkt përmes platformës Telegrafi Jobs, duke vizituar: jobs.telegrafi.com