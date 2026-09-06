"A është fat?" Ferrari F40 i Lewis Hamilton fsheh një surprizë të veçantë
Lewis Hamilton mbërriti në paddock-un e Monzas me një Ferrari F40 të rrallë, të cilin e kishte kërkuar për muaj të tërë.
Makina kishte numrin “44” në pjesën e përparme, i njëjti numër që Hamilton përdor në Formula 1.
Por gjatë restaurimit, teknikët e Ferrarit zbuluan se numri 44 ishte i stampuar edhe në bllokun e motorit.
Hamilton e cilësoi këtë si “fat”.
F40 kishte vetëm rreth 69 kilometra të përshkuara nga pronari i mëparshëm dhe kishte qëndruar i parkuar për më shumë se 30 vjet.
Hamilton vendosi ta restauronte plotësisht në Maranello, në vend që ta mbante vetëm si makinë koleksioni.
“Është një makinë e ëndrrave të mia”, tha Hamilton, duke shtuar se mbërritja me të në Monza ishte një mënyrë për t’i bërë homazh historisë së Ferrarit dhe sportit.