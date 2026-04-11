Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka refuzuar të japë një përgjigje të drejtpërdrejtë lidhur me mundësinë e bashkëpunimit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje.

I pyetur nëse do ta këshillonte partinë e tij për një bashkëpunim të tillë, Thaçi ka theksuar se fokusi i tij aktual mbetet procesi gjyqësor në të cilin po përballet.

Thaçi pyetet për shkëmbimin e territoreve: Synohej paqja dhe integrimi ndërkombëtar

“Prioriteti im është procesi ligjor që po kaloj. Megjithatë, ajo që mund të them është se në Kosovë të gjithë duhet t’i vendosin interesat e qytetarëve mbi interesat partiake”, ka deklaruar ai.

Thaçi aktualisht ndodhet në Hagë, ku është në pritje të vendimit të Gjykatës Speciale lidhur me akuzat për krime lufte. /Telegrafi/

