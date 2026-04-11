Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se propozimi i tij për shkëmbim territoresh me Serbinë kishte për qëllim arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare dhe sigurimin e paqes afatgjatë mes dy vendeve.

Në një intervistë për Frankfurter Allgemeine Zeitung, Thaçi është pyetur lidhur me këtë ide dhe nëse ajo ishte diskutuar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

“Qëllimi im kryesor ishte sigurimi i një paqeje të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë, që do t’u mundësonte të dyja vendeve të ecin përpara dhe Kosovës integrim të plotë ndërkombëtar. Do të ishte e pafalshme të lihen probleme të pazgjidhura për brezat e ardhshëm”, ka deklaruar Thaçi.

Thaçi flet për gazetën gjermane FAZ: Nuk e shoh veten më në garën politike

Ai ka theksuar se angazhimi i tij ka qenë i orientuar drejt një zgjidhjeje përmes dialogut dhe mjeteve diplomatike, në përputhje me rendin kushtetues të vendit.

Sipas tij, Bashkimi Evropian ka luajtur rol të rëndësishëm në procesin e dialogut Kosovë–Serbi, ndërsa përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka bërë progresin më të dukshëm.

“Përparimi është më i madh kur përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka thënë ai.

Thaçi ka vlerësuar se pesë vitet e fundit kanë qenë të humbura për Kosovën në raport me partnerët ndërkombëtarë, duke shprehur shqetësim edhe për masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj vendit.

Ai ka theksuar se ruajtja e marrëdhënieve me aleatët strategjikë duhet të mbetet prioritet i politikës shtetërore.

PolitikëKosovëKosovaLajme